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Ру Тат
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Экономика
22 декабря 2022  20:24
Эльвира Зайнулина

КАМАЗ в 2023 году планирует получить чистую прибыль в размере 5 млрд рублей

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КАМАЗ, согласно утвержденному бизнес-плану, намерен в 2023 году получить чистую прибыль по МСФО в размере 5 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин. 

По его словам, компания ожидает выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выше 300 млрд рублей, показатель EBITDA – 24 млрд рублей, а чистую прибыль – 5 млрд рублей.

«Мы взяли осторожный прогноз на уровне 2022 года», – отметил гендиректор.

Подробнее о том, какие планы у КАМАЗа на следующий год – в материале «Когогин: «Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году».

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