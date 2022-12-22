КАМАЗ в 2023 году планирует получить чистую прибыль в размере 5 млрд рублей

КАМАЗ, согласно утвержденному бизнес-плану, намерен в 2023 году получить чистую прибыль по МСФО в размере 5 млрд рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Сергей Когогин.

По его словам, компания ожидает выручку по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выше 300 млрд рублей, показатель EBITDA – 24 млрд рублей, а чистую прибыль – 5 млрд рублей.

«Мы взяли осторожный прогноз на уровне 2022 года», – отметил гендиректор.

Подробнее о том, какие планы у КАМАЗа на следующий год – в материале «Когогин: «Мы утвердили бизнес-план, не понимая, что будет с экономикой в следующем году».