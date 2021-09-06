КАМАЗ в 2022 году выведет на дороги водоробус, в течение двух лет — грузовик на водороде

Сегодня КАМАЗ на выставке Comtrans в Москве представил грузовик и автобус, работающие на водороде.

Главный конструктор предприятия Евгений Макаров сообщил на презентации, что грузовик разработан на базе автомобиля поколения К4. Дальность хода опытного образца — 500 километров. Проект разработан совместно с франко-швейцарской инжиниринговой группой GreenGT.

Прототип создан на базе рефрижератора. «Предназначен в первую очередь для европейского рынка, который уже заинтересовался разработкой. В настоящий момент ведутся отладочные работы, и я надеюсь, что в ближайшее время, год — два, мы сможем увидеть данное транспортное средство на дорогах», — сказал Макаров.

Кроме того, КАМАЗ презентовал водоробус. «Он абсолютно идентичен электробусу. Все технические решения уже опробованы в эксплуатации», — пояснил Макаров.

Дальность хода опытного водоробуса составляет 250 километров в отличие от электробуса с запасом хода 70 километров.

Заместитель генерального директора КАМАЗа Ирек Гумеров сказал, что в перспективе техника на водородном топливе будет востребована для магистральных перевозок, а также для общественного транспорта, чтобы обслуживать маршрут весь день без подзарядки.

«Эти работы (выставочные образцы — прим. Т-и) — это только одни из штрихов по созданию целой линейки продуктов на водородном топливе и электротяге, чтобы мы были готовы на пороге 2024–2025 годов достойно присутствовать на этом направлении. Это системный взгляд, а не только два продукта», — подчеркнул Гумеров.

По его словам, на сегодняшний день киловатт мощности водородной техники еще дорог. По прогнозам, к 2025 году ожидается существенное снижение стоимости разработок.

«Если не будет политики мотивации, на сегодняшний день это неэффективно», — признал представитель КАМАЗа. Вместе с тем он отметил, что это разработки на перспективу и вести их «можно при некотором субсидировании, поддержке».

Гумеров предположил, что серийное производство водородной техники может начаться в 2024–2025 годах. «В 2027–2028 годах мы видим, что это будут уже бизнесовые продукты», — уверен он.

Заместитель гендиректора КАМАЗа заметил также, что транспорт на водороде безопасен при применении грамотных решений. «Если грамотно делать, водород наиболее безопасный вид транспорта по сравнению с бензином или пропаном», — полагает он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ и GreenGT подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий разработку грузовиков на водороде.

В ходе выставки Comtrans, которая проходит в Москве, КАМАЗ и GreenGT, демонстрируют 44-тонный прототип грузовика с системой водородных топливных элементов мощностью 170 кВт с двумя батареями по 85 кВт. Автомобиль, по утверждению разработчиков, имеет нулевой уровень выбросов и мощность в 570 лошадиных сил. Зарядка требует менее 15 минут.

Прототип предшествует предсерийному производству автомобилей, которые будут собираться во Франции и Швейцарии для европейский логистических и сбытовых компаний.

Шасси и кузов водородного электробуса собраны на дочернем предприятии КАМАЗа в Башкирии — НЕФАЗе. Его полная масса составляет 19 тонн. Автобус оснащен шестью баллонами для хранения сжатого водорода. В целях безопасности они установлены на крышу — в случае утечки водород будет уходить вверх, а не в салон. Вместимость автобуса составляет 80 человек.

«В 2022 году мы намерены провести испытания опытного образца водородного электробуса „КАМАЗ“ на улицах Москвы, в реальных условиях эксплуатации. На данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водородного электробуса в другом месте невозможны. Завершатся они ориентировочно в 2023 году. В случае создания соответствующей заправочной инфраструктуры и спроса на новый вид экотранспорта со стороны Москвы мы планируем организовать финишную сборку водородных электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода в столице, где уже успешно собираются камазовские электробусы», — цитирует заместителя главного конструктора ПАО «КАМАЗ» — главного конструктора по автомобилям Андрея Савинкова пресс-служба.