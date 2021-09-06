КАМАЗ и швейцарская GreenGT планируют производить грузовики на водороде

КАМАЗ и франко-швейцарская компания GreenGT подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий разработку грузовиков с электрическим приводом на водородной тяге. Об этом сообщает пресс-служба российского производителя.

В ходе выставки Comtrans, которая проходит в Москве, КАМАЗ и GreenGT демонстрируют 44-тонный прототип грузовика с системой водородных топливных элементов мощностью 170 кВт с двумя батареями по 85 кВт. В целом существуют две версии прототипа с разными версиями резервуаров для водорода общей емкостью хранения около 45 килограммов.

«Это автомобиль с полностью нулевым уровнем выбросов, мощностью 570 лошадиных сил, имеет запас хода 500 километров и может быть перезаряжен менее чем за 15 минут. Представленный в Москве прототип выполнен в конфигурации 6x2 на базе шасси „КАМАЗ“. Система топливных элементов была полностью разработана GreenGT. Прототип предшествует предсерийному производству автомобилей, которые будут собираться во Франции и Швейцарии для основных игроков европейской логистики и дистрибуции», — отмечают в пресс-службе.