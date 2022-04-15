КАМАЗ увеличил выручку в первом квартале на 28%

Компания «КАМАЗ» в первом квартале получила выручку в размере 61,5 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на отчет по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Валовая прибыль в январе-марте 2022 года составила 6,27 млрд рублей, что на 43% выше по сравнению с первым кварталом 2021 года.

«Чистая прибыль компании за отчетный период составила 529 млн рублей против 1,01 млрд рублей за аналогичный период 2021 года», – говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в первом квартале «КАМАЗ» произвел 11 тыс. 398 машинокомплектов – это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.