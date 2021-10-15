КАМАЗ впервые откажется от отпуска в январе из-за большого количества заказов

КАМАЗ определился с датами корпоративного отпуска в 2022 году.

Первая часть отпуска запланирована на 4-8 мая (5 календарных дней): с учетом майских праздников и отпуска, отдых в мае для основной части персонала продлится с 30 апреля по 10 мая. Вторая часть – с 25 июля по 14 августа (21 день), следует из сообщения корпоративной газеты компании «Вести КАМАЗа».

Оставшаяся часть ежегодного основного отпуска – 2 дня и дополнительного (в соответствии с трудовым договором) – будет предоставлена в соответствии с ежегодным графиком отпусков.

Персонал служб, которые работают по скользящему графику и обеспечивают непрерывное производство, будет отдыхать в соответствии с установленными графиками.

Таким образом, КАМАЗ впервые откажется от отпуска зимой, который традиционно следует за январскими каникулами.

«У нас напряженный производственный план на конец года – начало следующего года, в связи с чем было решено отказаться от отпуска в январе», – сообщил ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев.

Он отметил, что такой опыт уже был у предприятия – КАМАЗ отказывался от части корпоративного отпуска в 2012 году, так же в период, когда был повышенный спрос на грузовые автомобили.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2021 года КАМАЗ произвел почти 40 тыс. автомобилей — на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.