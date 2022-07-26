«КАМАЗ» усилился воспитанником «Спартака»

«КАМАЗ» на официальном сайте Первой лиги внес в заявку на сезон бывшего полузащитника «Акрона» Владлена Бабаева.

Минувший сезон 25-летний футболист начинал в тольяттинском «Акроне», а завершал в липецком «Металлурге». Всего на его счету 5 мячей и 1 голевая в 27 играх.

Стоит отметить, что Бабаев является воспитанником «Спартака». Однако, за основную команду красно-белых не сыграл ни одного матча.

Ранее «КАМАЗ» победил «СКА-Хабаровск» со счетом 3:2. После двух туров Первой лиги челнинский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.