КАМАЗ удвоил размер пенсии для заслуженных работников — до 120 тыс. рублей

Руководство КАМАЗа приняло решение увеличить с 60 до 120 тысяч рублей сумму единовременного пенсионного взноса работнику, которому присваивается звание «Заслуженный работник КАМАЗа». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Это самое высокое и почетное поощрение за труд на автогиганте. Ежегодно оно присваивается 20 высокопрофессиональным работникам ко Дню машиностроителя», — говорится на странице завода во «ВКонтакте».

Новая мера начнет работать с 1 января 2023 года.

120 тыс. рублей будут перечисляться на индивидуальный счет работника в НПФ «Первый промышленный альянс» и храниться до достижения пенсионного возраста. Каждый год фонд будет начислять на эту сумму доход.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ дополнительно будет выплачивать мобилизованным работникам по 50 тыс. рублей в месяц.