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Спорт
2 февраля 2022  14:20
Дамир Садриев

КАМАЗ сыграет с «Сочи» на сборах: ранее «Рубин» отменил игру с южанами из-за ковида

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Челнинский КАМАЗ сыграет контрольную игру против «Сочи» на тренировочном сборе в турецком Белеке. О предстоящей игре сообщила пресс-служба клуба из Набережных Челнов.

Игра состоится 2 февраля в 17:00 по московскому времени в Белеке. Напомним, изначально на эту дату у южан была запланирована игра против «Рубина», однако, из-за вспышки коронавируса в казанском клубе, игру было решено отменить. 

Также ранее стало известно, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.

#фк рубин #чемпионат россии
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