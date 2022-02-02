КАМАЗ сыграет с «Сочи» на сборах: ранее «Рубин» отменил игру с южанами из-за ковида

Челнинский КАМАЗ сыграет контрольную игру против «Сочи» на тренировочном сборе в турецком Белеке. О предстоящей игре сообщила пресс-служба клуба из Набережных Челнов.

Игра состоится 2 февраля в 17:00 по московскому времени в Белеке. Напомним, изначально на эту дату у южан была запланирована игра против «Рубина», однако, из-за вспышки коронавируса в казанском клубе, игру было решено отменить.

Также ранее стало известно, что нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды.