КАМАЗ стал единственным владельцем совместного предприятия с Knorr-Bremse

Knorr-Bremse AG вышел из состава учредителей совместного предприятия с КАМАЗом по производству тормозных систем, следует из данных единого государственного реестра юридических лиц.

Изменения в учредительные документы были внесены накануне.

СП сменило название с «Кнорр-Бремзе Кама» на «КАМАЗ тормозные системы». Уставный капитал составляет 138,5 млн рублей. Его единственным владельцем значится только КАМАЗ, хотя ранее половина долей принадлежала немецкой группе Knorr-Bremse AG.

Во главе компании остался прежний генеральный директор – Манфред Киндерманн, который руководит предприятием с момента его создания – 2007 года.

Условия сделки в компании не раскрывают. По данным издания «Вести КАМАЗа» в прошлом году выручка уже бывшего совместного предприятия составила 3,6 млрд рублей, чистая прибыль – 184,4 млн рублей,

Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев отметил, что работа совместного предприятия продолжается.

«В виду того, что у компании был высоко локализованный продукт, компания продолжает работать и обеспечивать КАМАЗ тормозными системами и другими агрегатами, потому что “Кнорр-Бремзе” делал не только тормозные системы для КАМАЗа. Также компания будет развивать свою продуктовую линейку», – подчеркнул Афанасьев.

Подробнее в материале «Тормозной след от санкций: КАМАЗ выкупил у немцев долю в совместном бизнесе».