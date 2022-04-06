Компания «КАМАЗ» проведет собрание акционеров 24 июня в заочной форме, сообщила пресс-служба предприятия.

Повестка собрания будет определена до 23 мая.

В нее будут включены обязательные для рассмотрения на годовом собрании вопросы: об избрании совета директоров, годовой отчетности, распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль КАМАЗа за 2021 год составила 4 млрд 56 млн рублей, что в 2,6 раза превышает показатель предыдущего года.