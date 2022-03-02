КАМАЗ увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года в 2,6 раза – до 4 млрд рублей
Чистая прибыль КАМАЗа за 2021 год составила 4 млрд 56 млн рублей, что в 2,6 раза превышает показатель предыдущего года, сообщила компания со ссылкой на отчет по российским стандартам бухгалтерского учета.
Выручка предприятия в прошлом году достигла 248,4 млрд рублей – это на 34% больше, чем в 2020 году.
«Рост выручки обусловлен динамикой продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, ростом спроса на первую модель новейшей линейки автомобилей К5 – КАМАЗ-54901 и увеличением объемов реализации пассажирского транспорта (автобусы, электробусы)», – говорится в сообщении компании.
Доля «КАМАЗа» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн в 2021 году составила 44%.