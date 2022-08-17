КАМАЗ прокомментировал информацию о «засветившемся» на предприятии автомобиле «Москвич»

Пресс-служба компании «КАМАЗ» прокомментировала появление в Научно-техническом центре предприятия китайского легкового автомобиля, который якобы собираются выпускать под брендом «Москвич».

В телеграм-канале КАМАЗа приводится оригинальное сообщение одного из пабликов: «На Камском автозаводе бок о бок с "магистральником" КАМАЗ-54901 замечен электромобиль "Москвич". Но пока это всего лишь JAC Sehol E40X, с которого сняли китайские эмблемы. Скорее всего, камазовцы изучают модель и проводят ее испытания».

«В нашем НТЦ еще есть Тесла, Мерседес и еще много какой интересной техники. Но это не значит, что мы будем ее производить под маркой Москвич. На то он и есть – Научно-технический центр)))», – написал руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ и Правительство Москвы направят 5 млрд рублей на развитие завода «Москвич».