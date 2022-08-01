КАМАЗ и Правительство Москвы направят 5 млрд рублей на развитие завода «Москвич»

КАМАЗ и Правительство Москвы заключили соглашение о развитии завода «Москвич». Доля каждой из сторон составит 50%, следует из документа, опубликованного на сайте столичного Правительства.

Сообщается, что в течение 60 дней с подписания стороны инвестируют в завод первые 5 млрд рублей.

«Порядок и срок финансирования каждой из сторон будет будет согласован сторонами до 1 сентября 2022 года», — отмечается в соглашении.

Планируется, что КАМАЗ либо его аффилированное или иное предложенное лицо приобретут акции «Москвича» не позднее 1 октября, и доли Правительства Москвы и татарстанского ПАО составят 50% каждая.

Также в срок до 15 августа стороны разработают стратегию развития завода на ближайшие восемь лет.

До марта 2022 года заводом «Москвич» владела французская Renault. Однако с началом спецоперации на Украине компания приостановила работу предприятия. После этого Минпромторг РФ заявил, что все ее российские активы перейдут в собственность государства и Правительства Москвы.

На встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что результатов этого проекта ожидает вся страна.