КАМАЗ произвел больше коммерческой автотехники в 2024-м, чем годом ранее

КАМАЗ подсчитал, что за прошлый, 2024 год произвел на 3% больше единиц коммерческой автотехники, чем годом ранее. Результатами поделилась пресс-служба автогиганта на сайте компании.

«В общей сложности в 2024 году произведено более 54,6 тыс. единиц коммерческой автотехники, что на 3% больше, чем в 2023 году (аналогичный период прошлого года — около 53 тыс. единиц)», — говорится в сообщении.

Так, компания выпустила почти 41,7 тыс. единиц тяжелой автотехники, включая 6,5 тыс. грузовиков «КАМАЗ» поколения К5.

За последние три года КАМАЗ нарастил объемы производства и реализации средне- и малотоннажных автомобилей «Компас». За этот временной промежуток показатели увеличились в четыре раза.

Автогигант также отчитался о производстве 1,6 тыс. автобусов и почти 690 электробусов, примерно 4,4 тыс. прицепов и полуприцепов, 554 автобетоносмесителей.

Ранее стало известно, что КАМАЗ занял второе место на рынке России по продажам новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) в 2024 году.