КАМАЗ занял второе место на рынке России по продажам авто в 2024-м

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КАМАЗ занял второе место в рейтинге марок по объему продаж новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) в 2024-м. Согласно данным «Автостата», компания реализовала 17,2 тыс. HCV.

Больше всего таких машин реализовала в прошлом году китайская марка SITRAK (19,4 тыс.). В топ-5 по тому же показателю вошли «китайцы» Shacman (15,7 тыс. шт.), FAW (11,6 тыс. шт.) и Dongfeng (8,2 тыс. шт.).

«Несмотря на падение в целом по рынку, в первой десятке есть бренды, которые находятся „в плюсе“. Так, за год выросли продажи крупнотоннажных грузовиков Dongfeng (+99,8%) и Sany (+77,4%). Остальные восемь марок демонстрируют падение, а самое глубокое оно у Foton (-56,8%)», — говорится в сообщении.

В целом по России за 2024-й продали 102 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше, чем в 2023 году. Отмечается, что при анализе рынка агентство использовало свою сегментацию и к HCV отнесли грузовики полной массой более 16 тонн.