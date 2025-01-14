Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАМАЗ занял второе место на рынке России по продажам авто в 2024-м
КАМАЗ занял второе место в рейтинге марок по объему продаж новых крупнотоннажных грузовиков (HCV) в 2024-м. Согласно данным «Автостата», компания реализовала 17,2 тыс. HCV.
Больше всего таких машин реализовала в прошлом году китайская марка SITRAK (19,4 тыс.). В топ-5 по тому же показателю вошли «китайцы» Shacman (15,7 тыс. шт.), FAW (11,6 тыс. шт.) и Dongfeng (8,2 тыс. шт.).
«Несмотря на падение в целом по рынку, в первой десятке есть бренды, которые находятся „в плюсе“. Так, за год выросли продажи крупнотоннажных грузовиков Dongfeng (+99,8%) и Sany (+77,4%). Остальные восемь марок демонстрируют падение, а самое глубокое оно у Foton (-56,8%)», — говорится в сообщении.
В целом по России за 2024-й продали 102 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков (HCV), что на 18,8% меньше, чем в 2023 году. Отмечается, что при анализе рынка агентство использовало свою сегментацию и к HCV отнесли грузовики полной массой более 16 тонн.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»