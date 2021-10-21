КАМАЗ продолжит производство автомобилей в нерабочие дни

Персонал КАМАЗа, необходимый для производства автомобильной техники, запчастей и продукции диверсификации продолжит работу в период 30 октября — 7 ноября, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

Часть персонала подразделений будет освобождена от выхода на рабочие места.

Вместе с тем, «с учетом высокого процента вакцинации персонала на КАМАЗе (свыше 75% сотрудников), а также благодаря принятым в компании эффективным противоэпидемическим мерам и низкой заболеваемости Covid-19 (8 человек на производстве), в обычном графике продолжат трудиться сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе».

Кроме занятых непосредственно в выпуске автомобилей, планируется, что будет работать персонал, обеспечивающий производственную деятельность и занятый на неотложных ремонтных и погрузочных работах, а также отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб и контингент, осуществляющий некоторые другие виды деятельности.

В сообщении также отмечается, что КАМАЗ входит в число системообразующих предприятий, деятельность которых важна для обеспечения социально-экономической системы государства.

Приказом генерального директора компании Сергея Когогина и председателя профкома Кирилла Пузырькова руководителям подразделений предложено определить трудовой контингент, для которого будут сохранены стандартные режим работы и размер оплаты труда. Списки занятых на неотложных работах будут сформированы к 23 октября.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ впервые отказался от корпоративного отпуска зимой, который традиционно следует за январскими каникулами. Решение было принято из-за того, что у «КАМАЗа» напряженный производственный план на конец года – начало следующего года.

Также сообщалось, что в январе-сентябре 2021 года КАМАЗ произвел почти 40 тыс. автомобилей — на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.