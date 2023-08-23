КАМАЗ приобрел логистическую компанию с уставным капиталом в миллиард рублей

Основным инвестором логистической компании АО «Национальный перевозчик» с уставным капиталом 1 млрд рублей стало ПАО «КАМАЗ», передает «Интерфакс» со ссылкой на директора по маркетингу КАМАЗа Ашота Арутюняна.

АО «Национальный перевозчик» зарегистрировали в июле, соучредителем и гендиректором компании является бывший гендиректор группы Globaltruck Илья Саттаров.

«Цифровые сервисы и цифровизация – это направление, в котором КАМАЗ будет двигаться и дальше», – поделился планами Арутюнян, добавив, что компания является стартапом КАМАЗа.

Представители «Национального перевозчика» заявляли о планах организовывать FTL-перевозки с использованием собственного транспорта, а также ресурсов наемных перевозчиков. На сегодня автопарк компании, нацеленной в первую очередь на внутрироссийские маршруты, составляет 400 сцепок тягачей и полуприцепов.

Напомним, накануне Арутюнян оценил финансовое состояние КАМАЗа как «рекордно хорошее», заявив, что в ближайшие годы «даже по самому консервативному сценарию» планируется удвоение выручки.