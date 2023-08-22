«Просто бьют все рекорды»: топ-менеджер КАМАЗа рассказал о финансовом положении компании

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В КАМАЗе, который не раскрывает финансовую отчетность по международным стандартам, заявили, что финансовое положение компании «рекордно хорошее». Об этом директор по маркетингу Ашот Арутюнян заявил на пленарной сессии Московского международного форума автомобилестроения, передает «Интерфакс».

«Настолько хорошо мы себя не чувствовали никогда. Все показатели — финансовая выручка, EBITDA, соотношение долга к EBITDA — просто бьют все рекорды», — рассказал Арутюнян.

По его словам, компания в начале года провела стратегическую сессию, на которой были определены основные направления развития. Арутюнян уточнил, что в горизонте планирования до 2030 года «даже по самому консервативному сценарию» планируется удвоение выручки.

К традиционным сегментам автогиганта относятся тяжелые грузовики полной массой 14-40 тонн. Кроме магистральных тягачей компания также производит, самосвалы и спецтехнику различных модификаций.

Автогигант не публиковал отчетность по МСФО за 2022-й и за I полугодие 2023 года. В конце прошлого года гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что автопроизводитель ожидает рекордной чистой прибыли. В пресс-службе компании уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд руб.