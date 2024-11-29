«КАМАЗ» пригласил на работу вахтовиков Бавлинского и Ютазинского районов

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Встречи представителей КАМАЗа с рабочими двух районов Татарстана – Бавлинского и Ютазинского прошли на этой неделе. Соискателям было предложено 35 вакансий.

«В топ-10 вошли такие специальности, как наладчик автоматических линий, наладчик с программным управлением, слесарь-инструментальщик, шлифовщик, водитель категории C, D, E, токарь, фрезеровщик, мастер, сварщик, водитель погрузчика», - сообщили «Татар-инфому» в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

Средняя заработная плата на КАМАЗе составляет 90 тыс. рублей. Чтобы получать такую зарплату нужно иметь опыт работы. ПАО «КАМАЗ» уделяет большое внимание развитию персонала, отметили в пресс-службе.

На встрече в Балинском районе собралось около 150 человек, в их числе оказались студенты Бавлинского аграрного колледжа.

«За три года в районе создано около 350 рабочих мест, это – завод «Татнефть-Пресскомпозит», «Александровский биотехнологический комбинат», «Компания Амбиент» и ряд небольших предприятий», – рассказал глава Бавлинского района Ильяс Гузаиров.

О вакансиях и условиях работы на «КАМАЗе» для рабочих-вахтовиков сообщила замдиректора прессово-рамного завода по персоналу Лейсан Хайруллина. По ее словам, уровень зарплаты определяется квалификацией и сложностью работы, ее количеством и качеством. Есть доплаты за вредные условия труда и ночные смены. Для рабочих предусмотрена компенсация проезда, есть арендное жилье и бесплатное общежитие. Кроме того, на предприятии действуют программы трудоустройства семейных пар и людей с инвалидностью.

Стоит отметить, что в настоящее время в центре занятости населения Бавлов на учете состоят 26 безработных, работодатели предлагают соискателям 57 вакансий.

Встреча в Ютазинском районе была организована в поселке Уруссу в здании администрации, на нее пришли около 30 человек. Сейчас в районе безработными зарегистрированы 5 человек, работодатели предлагают 37 вакансий. Люди нужны в основном в промышленной сфере. По итогам встречи несколько жителей района заинтересовались предложенными «КАМАЗом» вакансиями.

Стоит отметить, что за пределами Татарстана на сегодняшний день трудятся более 30 тыс. жителей, или 1,5% от общей численности занятого населения республики. Это люди, работающие вахтовым методом.

«По данным исполнительных комитетов муниципальных районов республики, 2,5 тыс. граждан работают вахтовым методом. Они чаще всего ездят на работу в Москву и Московскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутскую и Тюменскую области, Республику Башкортостан», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минтруда РТ.

Вахтовики из Татарстана трудятся бурильщиками, помощниками бурильщиков, водителями различных специализаций, машинистами, нефтяниками, слесарями и строителями.

Встречи с рабочими в районах республики - совместная инициатива Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, муниципальных образований и ПАО «КАМАЗ». Ожидается, что по их результатам вахтовики Татарстана найдут подходящую работу в пределах республики. Таким образом, частично будет обеспечена кадровая потребность наших предприятий, увеличатся налоговые поступления от физических лиц в региональный бюджет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на прошлой неделе прошли встречи представителей КАМАЗа с рабочими трех районов Татарстана – Дрожжановского, Буинского и Кайбицкого.