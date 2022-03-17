КАМАЗ предусмотрел возможность введения неполной рабочей недели с конца мая

Компания «КАМАЗ» в качестве одной из антикризисных мер предусмотрела возможность введения неполной рабочей недели.

Как следует из документа, размещенного в мессенджерах, трехдневная рабочая неделя может быть введена с 23 мая по 22 ноября. Полная рабочая неделя предусматривается для части административного персонала. В случае производственной необходимости режим будет отменяться.

В пресс-службе компании не подтвердили и не опровергли информацию.

«КАМАЗ» традиционно выпускает приказы о возможном объявлении неполной рабочей недели в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения. В последний раз такой приказ компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, но на неполную неделю не перешла», – сообщал в свою очередь в социальных сетях руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев.

По его словам, КАМАЗ работал и работает в обычном режиме. «На март и апрель мы видим полную загрузку. Май находится в проработке в рамках нашего стандартного трехмесячного планирования. На более отдаленную перспективу пока говорить преждевременно», – отметил Афанасьев.

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у главы российского государства Владимира Путина отметил, что машиностроительные предприятия, которые лишились комплектующих из-за санкций западных стран, нуждаются в федеральной поддержке.

«Еще одна важная тема — это поддержка занятости населения. В Татарстане больше всего пострадают и перейдут на режим неполного рабочего времени ряд машиностроительных предприятий. По „КАМАЗу“ снижение объемов производства может достигнуть 40%, и порядка 15 тыс. работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопросов с поставками комплектующих. Просили бы оказать федеральную поддержку для решения этой задачи», — сказал Минниханов.

В компании «КАМАЗ» отмечают, что озвученный вариант – это самый негативный сценарий развития событий.

«В настоящий момент мы не видим предпосылок к такому сценарию и предпринимаем все необходимые меры для его недопущения. В частности, мы переориентировали производство на выпуск более простых и более локализованных в России грузовиков нашего модельного ряда. Мы также расширяем собственные мощности по производству комплектующих к ним. Параллельно мы ищем поставщиков среди российских производителей, способных заместить сбежавших с российского рынка иностранных производителей», – написал Афанасьев.