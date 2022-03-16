Минниханов попросил федеральной поддержки для заводов Татарстана, пострадавших от санкций

Машиностроительные предприятия, которые лишились комплектующих из-за санкций западных стран, нуждаются в федеральной поддержке. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у главы российского государства Владимира Путина.

«Еще одна важная тема — это поддержка занятости населения. В Татарстане больше всего пострадают и перейдут на режим неполного рабочего времени ряд машиностроительных предприятий. По „КАМАЗу“ снижение объемов производства может достигнуть 40%, и порядка 15 тыс. работников завода будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопросов с поставками комплектующих. Просили бы оказать федеральную поддержку для решения этой задачи», — cказал Минниханов.

Президент России сегодня провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.