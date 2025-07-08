КАМАЗ получил награду за организацию гуманитарной помощи и поддержку участников СВО

Фото: Телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

КАМАЗ удостоен знака «Народный фронт. Все для Победы» за значительный вклад в организацию гуманитарной помощи жителям новых регионов России, а также за системную поддержку семей участников специальной военной операции. Об этом сообщили в Телеграм-канале ПАО «КАМАЗ».

Награду вручили генеральному директору предприятия Сергею Когогину.

Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках форума «Все для Победы!», организованного Народным фронтом при участии Президента РФ Владимира Путина.

Фото: Телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

С начала специальной военной операции КАМАЗ активно поддерживает военнослужащих, воинские части и мирных жителей новых субъектов. За три года компания направила 22 гуманитарных конвоя общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Помощь формируется на основе запросов командиров и самих бойцов, в ее сборе принимают участие сотрудники предприятия.

Отдельное внимание уделяется поддержке мобилизованных работников и их семей. С сентября 2022 года они получают ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Детям участников предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, а семьям – подарочные сертификаты на продукты и товары: по 5 тысяч рублей ежемесячно и по 3 тысячи ко Дню Победы. Также предусмотрена помощь при рождении ребенка в семье бойца.

С осени 2022 года в клинике-санатории «Набережные Челны» проходят восстановительное лечение сотрудники, получившие ранения в зоне СВО. Программа помощи, включающая в себя реабилитацию и поддержку семей погибших, реализуется по инициативе главы компании Сергея Когогина.