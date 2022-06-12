«КАМАЗ» покинули девять футболистов: ранее челнинцы подтвердили свое участие в ФНЛ

Футбольный клуб «КАМАЗ» прекратил сотрудничество сразу с девятью футболистами. Об этом сообщает пресс-служба челнинского клуба.

Команду из Набережных Челнов покинули Олег Баклов, Даниил Аржевитин, Лев Потапов, Никита Кашаев, Александр Смирнов, Олег Калугин, Валерий Ганус, Диего Акоста и Даниил Лопатин.

Сообщается, что часть из этих игроков находилась в аренде, а у кого-то закончился контракт.

Ранее «КАМАЗ» подтвердил своё участие в сезоне 2022/2023гг. ФНЛ. Соответствующее письмо было отправлено в адрес Футбольной национальной лиги.

Стоит отметить, что клуб из Набережных Челнов, который занял в предыдущем розыгрыше ФНЛ 17-е место, заменит в новом сезоне первого дивизиона страны прекративший свое существование «Спартак-2».

Таким образом, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).