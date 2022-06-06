Челнинский КАМАЗ подтвердил участие в ФНЛ сезона 2022/23

КАМАЗ из Набережных Челнов примет участие в новом сезоне Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает пресс-служба автозаводцев.

Челнинцы сообщили о том, что направили письмо с подтверждением финансирования команды на сезон 2022/23.

«ФК «КАМАЗ» подтвердил своё участие в сезоне 2022/2023гг. ФНЛ. Соответствующее письмо было отправлено сегодня в адрес Футбольной национальной лиги», – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что клуб из Набережных Челнов, который занял в предыдущем розыгрыше ФНЛ 17-е место, заменит в новом сезоне первого дивизиона страны прекративший свое существование «Спартак-2».

Таким образом, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отказал в выдаче лицензий трем клубам ФНЛ.