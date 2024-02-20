«КАМАЗ» планирует выпускать до 220 авто в сутки в 4 квартале 2024 года

У компании «КАМАЗ» в планах – увеличение выпуска грузовиков до 220 авто в сутки уже в четвертом квартале 2024 года. Планы на 2025-й – до 240 машин в сутки. Об этом заявил директор Автомобильного завода (АвЗ) «КАМАЗа» Антон Сарайкин, пишет «Интерфакс».

Со слов спикера, при надлежащем обеспечении главный сборочный конвейер уже может стабильно производить 200-210 машин в сутки. На данный момент нужно стабилизировать обеспечение конвейера всем необходимым, исходя из показателя в 200 авто в сутки, отмечает Сарайкин.

Главная задача подразделения в 2024-м – освоить тяжелое семейство грузовиков поколения К5, рассказывает спикер. После этого нужно освоить транспортное семейство.

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