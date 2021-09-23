КАМАЗ планирует в 2024–2025 году создать завод для производства электрокаров «Кама»

КАМАЗ планирует создать отдельный завод для производств электромобилей «Кама», сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов в интервью РИА Новости.

Замминистра отметил, что этот вопрос компания уже обсуждала с Минпромторгом РФ. «Заявку сделал КАМАЗ. Помните электромобиль „Кама“? У КАМАЗа уже есть опыт производства электробусов, и они обсуждают запуск завода в 2024–2025 году (...) специально под „Каму“», — сказал Морозов.

По его словам, на предприятии ожидают решения акционеров, после чего определятся с площадкой для производства.

«Думаю, это будет небольшой завод, производство электромобилей – очень компактная история», – сказал замминистра.

Электромобиль «Кама-1» разработан КАМАЗом совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Смарт-кроссовер имеет интеллектуальную систему помощи водителю и оснащен литий-ионным аккумулятором. Электродвигатель позволяет развить скорость до 150 км/ч, без подзарядки энергии хватит на 250 км. Электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, прошел испытания и всю необходимую сертификацию.

Ранее смарт-кроссовер «Кама-1» был представлен Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который лично протестировал автомобиль. В феврале проект презентовали Президенту России Владимиру Путину.

Помимо «Камы-1», в ближайшие два-три года в России планируется начать производство электромобилей Zetta и «Моторинвест», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».