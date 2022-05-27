КАМАЗ планирует импортозаместить почти все компоненты в грузовике К5 до конца года

До конца года КАМАЗ сможет импортозаместить практически все необходимые компоненты в грузовике К5. Об этом в эфире канала «Россия-24» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«Мы имели планы занять нишу внутреннего рынка, вытеснив другие иностранные бренды. Ну, чуть-чуть сдвинется эта проблема вправо», — сказал он.

Борисов отметил, что автогигант обещает с 2023 года увеличить производство данной модели, сообщает ТАСС.

Выпуск грузовиков серии К5 начался в 2021 году. В марте КАМАЗ уже сообщал, что намерен приступить к сборке автомобилей поколения K5 без участия зарубежных партнеров в январе 2023 года.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на поддержку автокомпонентной отрасли страны Правительство выделило порядка 30 млрд рублей.