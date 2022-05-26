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Экономика
26 мая 2022  23:21

Кабмин выделил 30 млрд рублей на поддержку производства автокомпонентов

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В России на поддержку автокомпонентной отрасли выделили порядка 30 млрд рублей. Об этом в эфире «Россия 24» сказал вице-премьер Юрий Борисов. 

«Мы активные усилия предпринимаем в динамике воспроизводства необходимых автокомпонентов», — сказал он. 

Борисов напомнил, что решение разрешить выпуск автомобилей с низким экологическим классом (Евро-0) является временным и необходимо для загрузки предприятий. 

По его словам, есть нехватка компонентов из-за снижения производства, дефицит испытывают все крупные мировые автогиганты, передает РИА Новости.

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