КАМАЗ перенес концерт Гергиева в Органный зал Челнов

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева в Набережных Челнах перенесли в Органный зал. КАМАЗ принял такое решение из-за плохой погоды.

Дата и время не изменились, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Концерт состоится 6 мая в 19:00.

Ранее стало известно, что КАМАЗ изменил привычное место концерта. Концерты Мариинского театра в Челнах всегда проходили в Органном зале. Но в этом году организаторы решили провести его на городском майдане. Это позволило бы привлечь на площадку больше слушателей.

Однако погода внесла свои коррективы и выступление оркестра под руководством легендарного дирижера состоится в привычном месте.