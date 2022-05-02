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Культура
2 мая 2022  03:57

КАМАЗ перенес концерт Гергиева в Органный зал Челнов

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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева в Набережных Челнах перенесли в Органный зал. КАМАЗ принял такое решение из-за плохой погоды.

Дата и время не изменились, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Концерт состоится 6 мая в 19:00.

Ранее стало известно, что КАМАЗ изменил привычное место концерта. Концерты Мариинского театра в Челнах всегда проходили в Органном зале. Но в этом году организаторы решили провести его на городском майдане. Это позволило бы привлечь на площадку больше слушателей.

Однако погода внесла свои коррективы и выступление оркестра под руководством легендарного дирижера состоится в привычном месте.

#Гергиев Валерий #концерт #Набережные Челны
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