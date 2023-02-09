«КАМАЗ» отправил жителям Лисичанска и мобилизованным 60 тонн гуманитарного груза

Гуманитарную помощь общим весом в 60 тонн направил «КАМАЗ» жителям Лисичанска и мобилизованным камазовцам. Коллектив предприятия и партнеры собрали на благотворительной акции более 125 млн рублей, на которые закупили продовольственные товары первой необходимости. Церемония отправки груза состоялась сегодня на территории Камского индустриального парка «Мастер», участие в ней принял мэр города Наиль Магдеев, зампред профкома предприятия Ильнар Мухаметшин и другие, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

В гуманитарную помощь вошли макароны, гречневая крупа, мука, рыбные и мясные консервы, сахар, сгущённое молоко, подсолнечное масло и другие продукты. Всего собрано 1,5 тысячи подарочных наборов, из которых 110 адресованы камазовцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» поблагодарил сотрудников за участие в акции. Он подчеркнул, что любая помощь для жителей новых регионов и для призванных камазовцев бесценна и очень важна в это непростое время.

«Наверно, несколько грустно, и в то же время торжественно, что в наших сердцах горит этот огонь патриотизма. И коллектив нашего автогиганта, наши горожане очень активно участвуют в гуманитарной миссии по поддержке нашей армии и населения новых территорий, – сказал он.

После торжественного митинга колонна в составе четырех КАМАЗов отправилась к месту назначения для дальнейшего распределения по пунктам гуманитарной помощи и военным частям.

Напомним, в конце января в подшефный Татарстану Лисичанск прибыл самый крупный гуманитарный груз из Татарстана весом более 200 тонн.