В Лисичанск прибыл самый крупный гуманитарный груз из Татарстана

Более 200 тонн гуманитарного груза прибыло в Лисичанск из Татарстана. Это самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из республики.

Важные и необходимые вещи доставлены в центры гуманитарной помощи и на склады предприятий ЖКХ.

«Город продолжает жить и восстанавливаться. В этом процессе играет важнейшую роль неоценимая помощь от многих районов и городов наших друзей из Республики Татарстан», – говорится в телеграм-канале администрации Лисичанска.