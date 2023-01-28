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Ру Тат
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Происшествия
28 января 2023  18:57

В Лисичанск прибыл самый крупный гуманитарный груз из Татарстана

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Более 200 тонн гуманитарного груза прибыло в Лисичанск из Татарстана. Это самый крупный с начала оказания помощи городу гуманитарный конвой из республики.

Важные и необходимые вещи доставлены в центры гуманитарной помощи и на склады предприятий ЖКХ. 

«Город продолжает жить и восстанавливаться.  В этом процессе играет важнейшую роль неоценимая помощь от многих районов и городов наших друзей из Республики Татарстан», – говорится в телеграм-канале администрации Лисичанска.

#гуманитарный груз #Лисичанск
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