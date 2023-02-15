Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
КАМАЗ организует беспилотные перевозки грузов по трассе М11 «Нева» уже в июне
ПАО «КАМАЗ» запустит коммерческие перевозки грузов беспилотными автомобилями по трассе М11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом в июне текущего, 2023 года. Об этом рассказал заместитель генерального директора КАМАЗа Михаил Матасов, передает РБК.
Оператором перевозок станет «дочка» КАМАЗа — ООО «Инновационный центр „КАМАЗ“». Сначала перевозить грузы будут на пяти тягачах, в которых на пассажирском месте будут сидеть операторы, уточнил представитель автогиганта.
Отказаться от присутствия человека в кабине предполагается к 2025 году — к тому моменту должен быть достроен обход трассы вокруг Твери. «Если его в этом году достроят и сдадут, то тогда весь [маршрут] Москва—Петербург можно ехать в беспилотном режиме», — пояснил Матасов.
По словам представителя предприятия, за это время можно будет обкатать беспилотные грузовики, пополнить цифровую карту и учесть «другие нюансы».
При этом на КАМАЗе уже собраны два из пяти грузовиков для беспилотной езды. В следующем, 2024 году планируется произвести до 50 грузовых бесплотных автомобилей.
О планах КАМАЗа протестировать беспилотные перевозки грузов на трассе М11 «Нева» стало известно в конце января.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»