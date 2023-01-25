КАМАЗ начнет тестировать беспилотные перевозки грузов на трассе М11 «Нева»

КАМАЗ готовится к тестированию беспилотных грузоперевозок на трассе М11 «Нева». Об этом сообщается в телеграм-канале татарстанского ПАО.

Автодорога проходит по территориям Центрального и Северо-западного федеральных округов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход всех населенных пунктов. Тестирование пройдет в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».

«В конце прошлого года по трассе проехали автомобили „КАМАЗ-54901“ и „КАМАЗ-54907“, была отсканирована дорога. Сейчас идут работы по созданию высокоточной цифровой карты дороги — это обеспечит безопасное движение автомобилей-роботов, а также позволит им иметь полную информацию об инфраструктурных объектах на дороге», — отмечается в сообщении.