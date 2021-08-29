«КАМАЗ» одержал волевую победу над «Факелом» и поднялся на 5-е место в ФНЛ

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

Футболисты «КАМАЗа» после гостевой победы в Кубке России над владимирским «Торпедо» (0:1), встречались сегодня в Набережных Челнах с воронежским «Факелом» в матче 8-го тура первенства ФНЛ.

Воронежцы, которые после 7-ми первых туров занимали 3-е место (16 очков), считались явными фаворитами встречи (у «КАМАЗа» – 11 очков). Об этом говорили и коэффициенты ставок букмекеров, которые давали коэффицент 4,33 на победу хозяев, в то время как выигрыш гостей казался букмекерам более вероятным (1,77).

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

В первые 45 минут игры гости были намного активнее в атаке. Несмотря на примерное равенство во владении мячом (48% на 52% в пользу гостей) на перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу «Факела». Это полузащитник воронежцев Андрей Мендель воспользовался грубой ошибкой в передаче на своей половине поля игрока хозяев Александра Гаглоева и с близкого расстояния отправил мяч в ворота «КАМАЗа» после передачи партнера.

Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

После перерыва хозяева, которые в первом тайме не нанесли ни одного удара в створ ворот «Факела», стали действовать более раскрепощенно в атаке и это принесло свои плоды. Сначала на 62-й минуте игры нападающий «КАМАЗа» Роман Янушковский сравнял счет – 1:1.

Роман Янушковский Фото: пресс-служба ФК «КАМАЗ»

А на 76-й минуте матча полузащитник Евгений Воронин точным ударом установил окончательный счет – 2:1 в пользу «КАМАЗа».

Это победа стала для челнинцев четвертой в нынешнем первенстве и татарстанцы поднялись на 5-е место в ФНЛ (без учета еще не сыгранных матчей 8-го тура).

Следующий матч в первенстве ФНЛ «КАМАЗ» проведет 5 сентября в Набережных Челнах против «Томи».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Факел» (Воронеж) – 2:1 (0:1). Голы забили: Мендель (42) – Янушковский (62), Воронин (76). Предупреждения: Куликов, Свежов, Янушковский, Калугин, Гаглоев – Акбашев, Брызгалов.

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Тесленко, Куликов, Абазов, Бевеев (Аюкин, 80), Свежов (Евсеев, 90+4), Калугин (к), Воронин (Кириллов, 87), Гаглоев (Игнатенко, 87), Янушковский (Османов, 80).