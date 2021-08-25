«КАМАЗ» выиграл кубковый поединок во Владимире

В первом туре группового турнира Кубка России челнинский «КАМАЗ» обыграл сегодня во Владимире «Торпедо» со счетом 1:0.

Героем встречи стал новичок гостей — полузащитник Владислав Игнатенко, который сегодня подписал контракт с челнинцами, дебютировал в матче, получил желтую карточку и забил решающий гол.

Первый тайм прошел в равной борьбе, в которой больше повезло владимирцам — дважды перекладина ворот спасала «Торпедо» после ударов гостей. И во второй половине встречи гости доминировали на поле, хотя временами владимирцы устраивали опасные контратаки. Судьба кубкового матча решилась за пять минут до окончания основного времени. Роман Янушковский промчался по левому флангу, ворвался в чужую вратарскую и откатил мяч под удар Игнатенко, 0:1. Как ни пытались хозяева спасти игру, им сделать это не удалось.

«Торпедо» (Владимир) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:0). Гол забил Игнатенко (85). Предупреждены: Свежов, Игнатенко, Баклов (все — «КАМАЗ»).

«КАМАЗ»: Баклов, Морозов, Куликов, Евсеев, Аюкин, Свежов, Калугин (Янушковский, 66), Гаглоев (Игнатенко, 66), Зубаиров (Воронин, 46), Магомадов, Османов (Абазов, 81).

Следующий матч челнинцы проведут 29 августа в первенстве ФНЛ дома с воронежским «Факелом».