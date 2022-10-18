КАМАЗ не подтвердил соглашение с Угандой о строительстве завода грузовиков

На данный момент ПАО «КАМАЗ» не имеет достигнутых соглашений с Угандой о строительстве завода по производству грузовых машин, сообщили в компании, подчеркнув заинтересованность в развитии сотрудничества со странами африканского континента, где автомобильная техника КАМАЗ пользуется спросом много десятилетий.

«Однако, в настоящий момент говорить о каких-либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств», – отметили в компании.

Ранее о планах построить новое предприятие по выпуску грузовиков в африканских СМИ сообщили со ссылкой на посла Уганды в РФ Мозеса Кизиге. Агентству РИА Новости он также заявил, что Уганда готова поставлять в Россию электромобили.