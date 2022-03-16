КАМАЗ намерен с 2023 года начать выпуск автомобилей К5 без иностранных партнеров

Компания «КАМАЗ» с января 2023 года планирует приступить к сборке автомобилей К5 уже без участия иностранных партнеров, сообщила пресс-служба предприятия.

«Начальный объем выпускаемых грузовиков будет небольшим, но отказываться от перспективной линейки автомобилей, в разработку которой вложено много средств и времени, в компании не планируют», — отмечает пресс-служба.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин побывал на автомобильном заводе и оценил готовность производства к работе в текущих условиях. Он пообщался с линейными руководителями, уделив особое внимание первоочередным задачам, которые предстоит решить в ближайшее время.

«Самые большие риски были по обеспечению. Предварительно ясность по этому вопросу есть. Будем работать, переходить на машины простые. Там комплектация другая, будет проще», — сообщил Когогин.

По словам руководителя КАМАЗа, есть четкое понимание, как работать дальше. Корпоративные клиенты продолжают размещать заказы. Работа с партнерами из стран СНГ — Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — также продолжается.

Ранее сообщалось, что в условиях санкций КАМАЗ переориентировался на отечественных поставщиков и намерен в скором времени возобновить выпуск грузовиков нового поколения К5. Подробнее в материале «„На повестке — сборка моделей К3 и рывок в локализации“: КАМАЗ выезжает из санкционных ям».