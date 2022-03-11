«На повестке – сборка моделей К3 и рывок в локализации»: КАМАЗ выезжает из санкционных ям

В условиях санкций КАМАЗ переориентировался на отечественных поставщиков и намерен в скором времени возобновить выпуск грузовиков нового поколения К5. Какие меры предпринимает Автогигант в сложившихся на рынке условиях – в обзоре ИА «Татар-информ».

В условиях санкций КАМАЗ переориентировался на отечественных поставщиков, и намерен в скором времени возобновить выпуск грузовиков нового поколения К5

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В истории компании уже случались испытания, которые мы преодолели»

КАМАЗ попал под санкции Евросоюза почти сразу после начала спецоперации на Украине. Первым ситуацию работникам предприятия прокомментировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, записав видеообращение к сотрудникам.

Когогин заметил, что в последние годы руководство компании прилагало все возможные усилия, чтобы устранить или максимально отдалить угрозу попадания под санкции. К слову, в интервью Тине Канделаки месяцем ранее гендиректор сообщал, что еще в 2014 году КАМАЗ сделал всё, чтобы компания не находилась в «красной зоне» санкций. В том числе была уменьшена доля «Ростеха» в акционерном капитале, а «КАМАЗ» вообще перестал производить военную технику – предприятие было выведено за пределы компании.

В видеообращении к работникам Сергей Когогин отметил, что в последние годы была запущена масштабная реорганизация производства, создан новый модельный ряд и компания далеко продвинулась в разработке инновационных продуктов.

Руководитель предприятия добавил, что сейчас мир начинает жить в новых политических и экономических реалиях, которые, по его мнению, не должны пугать. «В истории нашей легендарной компании уже случались испытания, которые мы с честью преодолели. Могу вас заверить, что и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив», – подчеркнул Когогин.

Гендиректор автогиганта также обратил внимание на то, что у КАМАЗа есть план действий в данных условиях, согласованный с Правительством РФ. «Мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась, а работники чувствовали себя уверенно. Наши автомобили являются основой транспортной безопасности России, и мы должны обеспечить страну этим важным ресурсом», – заверял руководитель КАМАЗа.

Приоритет отдан моделям поколения К3

Встречи в офлайне с работниками продолжил первый заместитель генерального директора КАМАЗа Юрий Герасимов. Сначала он обратился к сотрудникам прессово-рамного завода. Из его обращения следовало, что КАМАЗ из-за санкций внесет изменения в модельный ряд, но темпов производства не сбавит.

«На повестке – сборка грузовиков К3 с двигателем Евро-5 и мощный рывок по локализации К5. Работаем, как работали, без суеты – просто изменим модельный ряд», – отмечал Герасимов.

Приоритет К3 отдается, потому что автомобиль не завязан на международной логистике. Производство этих моделей не зависит от импорта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Еще в конце прошлого года Когогин заявлял журналистам, что компания не намерена отказываться от традиционных для автогиганта моделей К3. Они по прежнему пользуются спросом, к примеру, в коммунальном и сельском хозяйстве, при добыче полезных ископаемых. Приоритет К3 отдается, потому что автомобиль не завязан на международной логистике. Производство этих моделей не зависит от импорта.

Темпы выпуска автомобилей еще в феврале составляли 210 автомобилей в сутки, но затем они снизились до 180 автомобилей.

На предприятии действует оперативный штаб под руководством Когогина, который рассматривает возможности по локализации производства импортных компонентов.

Определена дата возобновления выпуска грузовиков нового поколения К5

На этой неделе Герасимов пообщался с работниками уже Автомобильного завода. По его словам, заказ на март полностью сформирован, причем зарубежные контракты даже превысили бизнес-план. На внутреннем рынке продажи немного сократились, как и снижение темпа сборки до 180 автомобилей в сутки.

Всего в марте планируется выпустить 530 автомобилей поколений К4 и К-5, в том числе более 200 тягачей 5490 (К4), и 200 машин – модели 54901 (К5). Сборка автомобилей К-5 пока будет вестись в марте и апреле из созданного на складах запаса комплектующих. Сборка автомобилей К4 в ближайшее время будет прекращена. Ее и ранее планировалось свернуть в 2022 году.

Сейчас предприятие прорабатывает программу возврата к полноценной сборке грузовиков поколения К5 и его флагмана – тягача КАМАЗ-54901. Для этого составлена специальная дорожная карта.

Сейчас предприятие прорабатывает программу возврата к полноценной сборке грузовиков поколения К5 и его флагмана – тягача КАМАЗ-54901. Для этого составлена специальная дорожная карта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я не стану пока называть конкретную дату восстановления производства К5 – она уже определена, но программу нужно утвердить на уровне гендиректора. Мы четко видим, как вернуться в скором времени к сборке КАМАЗа-54901, который так востребован на внутреннем рынке, особенно в отсутствие конкуренции», – отметил Герасимов.

При этом на фоне сниженной загрузки главного конвейера одновременно растут заказы на комплектующие. Для Завода запасных частей и компонентов в три раза увеличивается объем производства собственных коробок передач, которые пойдут на сборку КАМАЗов поколения К3. Пропорционально вырастет и объем поковок под эти коробки на кузнечном заводе. Если в декабре завод запчастей выпускал 1,4 тысячи таких коробо передач, в феврале - 1,2 тысячи, то в этом месяце заказ вырос до 2,7 тысячи коробок, из которых на конвейер пойдут 2,3 тысячи.

Для выпуска автомобилей К3 взамен импортных определены отечественные поставщики: будут задействованы Алтайский завод прецизионных изделий, Ярославский моторный завод и Ярославский завод дизельной аппаратуры.

У дочерних предприятий КАМАЗа в регионах проблем с загрузкой тоже не возникает, в том числе у Тутаевского моторного завода и НЕФАЗа.

«Иностранные бренды уходят, но все, что останется, ляжет на наши плечи»

На последней встрече Юрий Герасимов и председатель профкома Кирилл Пузырьков подчеркнули, что российский рынок хотя и сожмется на фоне европейских санкций, но будет отдан камазовцам. «Иностранные бренды уходят, но все, что останется, ляжет на наши плечи», – отметил Пузырьков.

Он также подчеркнул, что принципиальным вопросом для КАМАЗа остается и сохранение штата. «Даже при сниженном темпе главного конвейера тарифы сохранятся на прежнем уровне», - заверил Пузырьков. Не будет дополнительного набора сотрудников, хотя высококвалифицированным специалистам компания готова принимать в любое время.

Кирилл Пузырьков: «Даже при сниженном темпе главного конвейера тарифы сохранятся на прежнем уровне» Фото: vestikamaza.ru

«Вероятно, потребуется определенная ротация персонала – с учетом того факта, что сборка грузовиков К4 сворачивается, а доля К3 растет, но нам нужны все специалисты. Где-то убудет, где-то прибудет» – подтвердил Герасимов.

Он добавил, что есть вероятность высвобождения персонала одного из иностранных поставщиков, локализованных в Набережных Челнах – и его специалисты "КАМАЗу" в случае чего тоже пригодятся.

«КАМАЗ задаст тон промышленным предприятиям, как нужно двигаться»

Известный татарстанский предприниматель, депутат Госсовета РТ Олег Коробченко сообщил «Татар-информу», что ситуация в экономике на фоне санкций открывает новые возможности для развития отечественного бизнеса:

«У нас огромное количество того, чем можно импорт заменить. Сейчас самое главное – работать совместно с государством. Если государство скажет, что бизнес не нужен, мы уйдем в серый совдеп, который был в 60-х годах, когда мы все ходили – красная «Большевичка», серый плащ, душились одними и теми же духами “Красная Москва”. Если сейчас бизнесу дадут заказ, бизнес сделает нашу жизнь нормальной. Мы будем ходить в красивом ивановском трикотаже, ездить на хороших машинах и “КАМАЗы” К5 будут самые лучшие. Главное, чтобы государство сделало ставку на бизнес, протянуло руку и дало свои обычные госгарантии».

Олег Коробченко: «У нас огромное количество того, чем можно импорт заменить. Сейчас самое главное – работать совместно с государством» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пока Правительство РФ отложило утилизационный сбор за атвопроизводителей, попавших под санкции за 4 квартал 2021 года и 1-3 кварталы 2022 года на декабрь. «Отсрочка уплаты утильсбора должна помочь решить проблему дефицита оборотных средств, избежать угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам», – отмечалось в сообщении Кабинета министров РФ.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов:

«Возобновление производства может потребовать от нескольких дней до нескольких недель. Компании нужно проанализировать весь процесс производства, определить все ли комплектующие есть для этого, если чего-то не хватает, то найти замену, необходимо подготовить оборудование, учесть влияние санкций на компанию, оценить возможные санкции и так далее. На всеё это необходимо время и лишь после этого можно будет говорить о возобновлении производства.

В условиях, когда поставки в РФ и производство здесь грузовых автомобилей иностранных марок сокращено или полностью остановлено, можно ожидать увеличения спроса на автомобили компании. Однако, с другой стороны, нужно учитывать состояние экономики, стремление компаний сократить расходы, что повлияет на спрос на грузовые автомобили. Многие потребители продолжат эксплуатировать б/у машины, но не станут покупать новые, кроме того, возможно увеличение поставок в страну техники из стран, не поддержавших санкции, что также отразится на спросе на технику компании. В целом, можно говорить о том, что компания сохранит свои лидирующие позиции в стране, ее продажи могут увеличиться в этом году, но меньше, чем в обычное время.

Это маловероятный сценарий. Не в интересах страны, чтобы существовал единственный производитель грузовых автомобилей, нужны и другие компании. Вряд ли с таким вариантом согласятся и власти, и другие производители, и потребители. Не стоит забывать и о санкциях, которые, несомненно, окажут воздействие на компанию, и вряд ли позволят ей стать единственным производителем грузовиков. Не исключено, что обширным отечественным рынком могут заинтересоваться иностранные автомобильные бренды из стран, не вводивших санкции, которые начнут с поставок в РФ своей продукции, собранной у себя, а потом могут начать строить здесь свои заводы по выпуску грузовиков. Это тоже не позволит компании остаться единственным их производителем в стране».

Председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров:

«КАМАЗ всегда работал над импортозамещением. Такая задача всегда стояла у предприятия. Если КАМАЗ заявляет, что сроки не будут большими (восстановления производства К5, – прим. Т-и), значит, предприятие нашло альтернативных поставщиков. Это не просто предприятие на территории страны, это наш флагман. Если КАМАЗ быстро начнет выпуск грузовиков серии К5, то это будет показателем другим предприятиям. Получается, что КАМАЗ задаст тон промышленным предприятиям, как нужно двигаться в текущей обстановке.

«Если КАМАЗ быстро начнет выпуск грузовиков серии К5, то это будет показателем другим предприятиям. Получается, что КАМАЗ задаст тон промышленным предприятиям, как нужно двигаться» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На серии КАМАЗа К5 на протяжении двух лет сохранялась очередь, из-за того, что иностранные грузовики были дороже, чем наши. Стоит отметить, что КАМАЗ К5 ничем по качеству не уступает иностранным грузовикам, поэтому я думаю, что они будут особенно востребованы. Тем более в условиях санкционной политики, когда компании SCANIA, VOLVO уходят с рынка. Я думаю, что в данных условиях, у КАМАЗа будут расти продажи по сравнению с предыдущими годами.

Мы все очень надеемся, что санкционная политика сделает нас другими и люди поймут, что многое могут сами. Мы должны показать всему миру, что многое можем. Мы не должны ориентироваться только на внутренний рынок, у нас же еще есть традиционные рынки. Для экспорта КАМАЗа есть рынки юго-восточной Азии и Африки.

Я думаю, что, когда российские заказчики будут делать выбор между КАМАЗом и SCANIA, они должны выбирать КАМАЗ, потому что он всегда выполняет обязательства. Мы надеемся, что санкции дадут новые возможности для КАМАЗа и для других промышленностей страны».