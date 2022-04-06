КАМАЗ наладит выпуск рам для грузовиков поколения К5

На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» начали осваивать новую продукцию – рамы для автомобилей поколений К4 и К5, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

«На линии изготовления лонжеронов успешно и оперативно провели импортозамещение продукции, которая ранее поступала из-за рубежа. Сейчас на линии изготавливаются и лонжероны для семейства автомобилей К3. Новое оборудование выдает металлические конструкции более высокого качества, они уже не требуют доработки при стыковке с усилителями, как это случалось ранее», – говорится в публикации.

В целом в первом полугодии планируется освоить выпуск 100 новых моделей рам для всех семейств грузовиков.

Ранее сообщалось, что на «КАМАЗе» составили дорожную карту локализации моделей пятого поколения, которые разрабатывались вместе с немецким концерном Daimler. Предприятие планирует приступить к выпуску автомобилей К5, собранных полностью из отечественных комплектующих, в первом квартале 2023 года.