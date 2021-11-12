КАМАЗ начал производство малотоннажных грузовиков «Компас»

Компания «КАМАЗ» приступила к сборке малотоннажных грузовиков «Компас», говорится в корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

В этом году планируется отработать сборку моделей «Компас-9» и «Компас-12» пяти комплектаций, отличающихся колесной базой. В 2022 году модельный ряд продолжит «Компас-5», в 2023-м - «Компас-3».

«Этими моделями разной грузоподъемности КАМАЗ обеспечит свое присутствие в классе мало- и среднетоннажных одиночных автомобилей – совершенно новом для себя сегменте рынка», – говорится в сообщении.

Для «Компаса» налажен выпуск локализованных деталей на прессово-рамном заводе (ПРЗ) и у поставщиков КАМАЗа. В первую очередь, это части экстерьера, аккумуляторные батареи и другие.

В следующем году планируется освоить сварку и окраску каркасов кабин на ПР3, сборку кабины на автомобильном заводе, изготовление топливных баков, ресиверов, а также сборку рам на новой линии ПРЗ.

Целевой уровень локализации должен составить не менее 35-40%.

Традиционный сегмент «КАМАЗа» – грузовики полной массой 14-40 тонн. В этом году компания показала на выставке Comtrans нетипичные для нее малотоннажник и карьерные большегрузы.