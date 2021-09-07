Гендиректор «КАМАЗа»: «Нам пока удается не стоять из-за дефицита чипов»

«КАМАЗ» представил на выставке Comtrans в Москве 30 моделей, которые планирует в ближайшее время производить. Какие машины будет выпускать автогигант и с какими сложностями столкнулся автогигант из-за глобального дефицита чипов, выяснил ИА «Татар-информ».

На выставке Comtrans-2021 в Москве автогигант представил разработки, которые ранее считались далекой перспективой Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Окно возможностей в несколько лет

Среди новых моделей автопроизводитель представил на Comtrans автомобиль КАМАЗ поколения К6 – Continent, а также автотехнику на альтернативных видах топлива, в числе которых газомоторные грузовики, электротранспорт, технику на водороде.

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин сообщил на пресс-конференции в рамках выставки, что предприятие представило разработки, которые считались далекой перспективой.

В числе прочего «КАМАЗ» продемонстрировал на Comtrans автобусы на компримированном (сжатом) природном газе, сочлененный электробус, электромусоровоз и даже троллейбус. Уже освоенный в серии автомбиль К5 в этом году представлен с двигателем, работающим на сжиженном природном газе (СПГ) с запасом хода 1,4 тыс. км.

«В следующем году мы планируем завершить освоение линейки К5, в которой будет 30 моделей. Я считаю, что это весомый результат реализации нашего масштабного проекта реинжиниринга автопроизводства», – сказал Когогин.

По его словам, рынок коммерческого транспорта стремительно растет. «Однако времени на размышление и освоение современных трендов у нас не так много. Окно возможностей для автопроизводителей нашей страны оценивается экспертами буквально в несколько лет. Если оно не будет использовано, рынок заполнят иностранные производители», – убежден глава автоконцерна.

Сергей Когогин: «Рынок опять будет определяться возможностями производства производителей, а не потребителей» Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Автопром потянулся к водороду

В беседе с журналистами Когогин назвал актуальные тренды автомобилестроения: водородный транспорт и транспорт на электрической тяге. «Мы будем развивать эти направления», – сказал Когогин.

На выставке «КАМАЗ» показал впервые 40-тонный грузовик и автобус, работающие на водороде.

Грузовик разработан на базе автомобиля поколения К4 – рефрижератора. Дальность хода опытного образца — 500 километров. Проект разработан совместно с франко-швейцарской инжиниринговой группой GreenGT. Автомобиль ориентирован на европейский рынок. Главный конструктор «КАМАЗа» Евгений Макаров утверждал на презентации, что в ближайшие год-два автомобиль можно будет увидеть на дорогах.

Грузовик с водородным двигателем разработан совместно с франко-швейцарской инжиниринговой группой GreenGT Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

По данным разработчиков, новый грузовик имеет нулевой уровень выбросов и мощность в 570 лошадиных сил. Прототип предшествует предсерийному производству автомобилей, которые будут собираться во Франции и Швейцарии для европейских логистических и сбытовых компаний.

Кроме того, «КАМАЗ» презентовал автобус на водородном топливе. Дальность хода опытной машины – 250 километров. Испытания «КАМАЗ» будет проводить в 2022 году на улицах Москвы в реальных условиях эксплуатации.

«Водород – это не далекое послепослезавтра, это точно уже завтра. И усилия, которые многие производители предпринимают в этой области, показывают, что инвестиции пошли, и технические проблемы себестоимости как компонентов (такой техники – прим. Т-и.), так и самого водорода будут в ближайшее время решены», ­– поделился мнением Когогин.

На вопрос о развитии инфраструктуры для такой техники гендиректор сказал, что это не совсем дело компании, но «мы прекрасно осознаем, что это будет проблема».

Испытания автобуса на водородном топливе будут проводиться в 2022 году на улицах Москвы в реальных условиях эксплуатации Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

По его мнению, это вопрос из категории «что первично курица или яйцо». Он напомнил о сложностях с развитием заправочной сети для газомоторной техники. «Критическая масса наросла, транспорт появился, поверили, что это бизнес. Это гораздо более эффективный бизнес, чем традиционное жидкое топливо. «НОВАТЭК» построил в Набережных Челнах, мы очень просили, заправочный комплекс СПГ. У нас на складе стояли 150 грузовиков-тягачей на сжиженном газе. Когда заправка заработала, сразу все 150 машин были куплены со склада челнинскими перевозчиками. Мгновенно. Тут придется перетерпеть. Кто раньше, кто позже. Мы будем инвестировать в водородную тематику. И сырьевые компании, насколько я понимаю, все равно должны будут «озеленять» свою экономику в целом и тема будет решена. За какой срок – на знаю. Но это точно недалекое будущее. Это будущее близко», – рассказал гендиректор.

«КАМАЗик» и «КАМАЗище»

Традиционный сегмент «КАМАЗа» - грузовики полной массой 14-40 тонн. В этом году компания показала на выставке нетипичные для нее малотоннажник и карьерные большегрузы.

Малотоннажный грузовик с наименованием «Компас» был представлен в варианте полной массой 9 тонн. В целом линейка будет включать грузовики от 3,5 до 12 тонн. Производство планируется организовать в Набережных Челнах.

Малотоннажный грузовик с наименованием «Компас» был представлен в варианте полной массой 9 тонн Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

«В продажу он пойдет в этом году. Мы в этом сомнений не имеем. (…) Присутствие на экспортных рынках дается всем компаниям из России не так просто. Это связано, в том числе с политическим фактором в основном, да и пандемийным тоже. Наше мнение – для роста нужно расширять линейку. Вы видите, что мы пошли в карьерную технику, оценивая, что этот рынок от 30 до 70 млрд (рублей - прим. Т-и) может принести «КАМАЗу» годового оборота», – подчеркнул Когогин.

Одной из новинок выставки стали карьерно-шоссейные самосвалы «КАМАЗ» грузоподъемностью 60 и 65 тонн. Также предприятие показало шарнирно-сочлененный самосвал «Геркулес», который может двигаться в автономном режиме без участия водителя.

«Тем самым мы расширяем и создаем новую нишу, где российский производитель никогда не был представлен. Карьерные самосвалы – дело будущего. То, что мы сегодня представили, это в какой-то степени расширение линейки нашего ряда. Мы ставим себе целью, проведя большие инвестиции в традиционные узлы: кабину, двигатель, коробка, мосты, ­ – максимально использовать эту агрегатную базу, расширяя и применяя ее», – прокомментировал Когогин.

По его словам, сегмент карьерно-шоссейных самосвалов стал расти, но он понятен и привычен «КАМАЗу»: «Мы в карьер идем с универсальной автомобильной техникой». Шарнирно-сочлененные самосвалы, которые не производились ни в СССР, ни в России, «КАМАЗ» после тестовой эксплуатации планирует передать покупателю в следующем году и в 2024 году выйти на серийное производство.

Новинкой выставки стали карьерно-шоссейные самосвалы «КАМАЗ» грузоподъемностью 60 и 65 тонн Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

«Что касается карьерных самосвалов на жесткой раме, грузоподъемностью 125-130 тонн и выше, это дело будущего, машина сейчас проектируется. В этом году мы начнем ее закладку и изготовление. В следующем году изготовим», - сказал Когогин.

«КАМАЗ» сделает рестайлинг 50-летней кабины

На вопрос продолжит ли компания при освоении новых видов продукции выпускать автомобили с кабиной К3, гендиректор сказал, что у «КАМАЗа» всегда будет клиент, цена для которого будет определяющий.

«Мы эту технику будем выпускать и дальше. У нас есть проект «Рестйлинг-2». Мы в значительной степени модернизируем кабину, постараемся сделать ее более современной, насколько это возможно сделать из 50-летней кабины. Но это выбор наших клиентов. Прекратим тогда, когда поймем, что рынок в этом не нуждается», – сообщил Когогин.

Вместе с тем, последним годом выпуска для К4 станет 2023 год. «Начиная с 2024 года мы их выпускать не собираемся. Во-первых, нам не нужен каннибализм внутри одного семейства премиум класса, поедать друг друга ни к чему. Во-вторых, Actros (у машин одинаковая кабина – прим. Т-и.) давно снят с производства Mercedes, и поставка комплектующих вызывает большие сложности», – рассказал глава компании.

Результаты «КАМАЗа» за 6 месяцев превышают итог всего прошлого года

Когогин напомнил, что выручка группы «КАМАЗ» в прошлом году составила 216,9 млрд рублей и выросла на 12%, чистая прибыль — 3,1 млрд рублей (рост в 1,6 раза). Компания реализовала на рынке России и за рубежом 37 тыс. грузовых автомобилей. Доля компании на российском рынке автомобилей полной массой свыше 14 тонн выросла до 48%.

КАМАЗ реализовал на рынке России и за рубежом 37 тыс. грузовых автомобилей Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

Первое полугодие этого года по мнению директора «не менее впечатляющие». Выручка составила 118,9 млрд рублей и выросла на 40%, чистая прибыль – 4 млрд рублей. Продажи увеличились на 45%. Когогин подчеркнул, что результаты за 6 месяцев превышают итог всего прошлого года. По его словам, если даже «умножить на два», результаты в целом за 2021 год будут выше, чем в прошлом году. «Мы уверены, что к концу года мы придем с хорошими финансовыми результатами и у нас объемы значительно будут превышать результат прошлого года», – считает Когогин.

Гендиректор подчеркнул, автогигант научился жить и работать в условиях ковида. «Но есть проблема, которая с точки зрения здравого смысла нерешаемая. Каждый день наш блок закупок совершает подвиги в обеспечении нас электронными устройствами из-за дефицита чипов. По всему миру массово останавливаются производства. В общей сложности говорят о том, что 9 млн автомобилей не будет произведено из-за дефицита чипов. Нам пока удается не стоять», ­– отметил Когогин.

Однако организация производства далека от идеальной. «Не иметь стабильного плана из-за несвоевременной поставки комплектующих, мы так никогда не работали, как сегодня. (…) Да, мы справляемся. Но с очень большими усилиями и трудом», – поделился глава компании.

По его словам, ситуация может повлиять на производство грузовиков нового поколения К5. Всего планировалось выпустить 2,4 тыс. таких грузовиков. «Если не дотянем до этой цифры, то совсем немного, может, машин 100. Это связано только с одним – есть риски по поставке определенных узлов и агрегатов», – сообщил Когогин.

«Больше, чем мы сегодня, мы вряд ли сделаем»

Ситуацию в части сбыта он прокомментировал так: «Сколько мы предложим рынку, столько и будет продано. Завтра у нас дилерский день. У всех у них одна задача – где взять машины. К сожалению, в этой ситуации (с чипами – прим. Т-и.) больше, чем мы сегодня делаем, мы вряд ли сделаем», – заявил он.

Сергей Когогин среди актуальных трендов автомобилестроения назвал водородный транспорт и транспорт на электрической тяге Фото: vk.com/kamaz_officialgroup

По оценке маркетологов, которую привел глава КАМАЗа, состояние рынка в первом полугодии следующего года существенно не изменится. «Он опять будет определяться возможностями производства производителей, а не потребителей. Это будет и у нас, и на европейских рынках то же самое будет происходить», - полагает Когогин.

Он также отметил, что в России реализуется много инфраструктурных проектов, в том числе в дорожном и жилищном строительстве. «Когда произойдет насыщение рынка? Это точно не первое полугодие следующего года. Но, к сожалению, у нас в мире столько неопределенности и неясности, что надо ждать проблем каждый день. Если брать электронные чипы, которые не связаны с глобальным проблемами, то все мы, автопроизводители в мире оцениваем, что до конца следующего года проблема решена не будет. Нас будет так же лихорадить. (…) Сомнений в рынке у нас никакого нет. Мы будем идти дальше, наращивать производство насколько нам позволят поставщики», ­– заметил Когогин.