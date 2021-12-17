КАМАЗ может привлечь к работе осужденных из колоний-поселений

КАМАЗ предпринимает различные шаги для решения проблемы кадрового дефицита. Так, частично он закрывается за счет сотрудников других компаний, передаваемых в аренду, мигрантов. Также рассматривается вариант с привлечением к работе осужденных из колоний-поселений. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.

«С моей точки зрения — это не только практическая целесообразность, я еще вижу, что это социальный вопрос. Люди — заключенные, которые живут в поселениях, — получают возможность работать, а не заниматься черт-те знает чем. Это направление тоже прорабатываем. Но нам нужны кадровые рабочие высокого уровня, профессионалы», — заметил руководитель, рассказывая о возможностях программы Федеральной службы исполнения наказаний.

Он напомнил, что этой осенью на предприятии был увеличен социальный пакет, за год зарплата сотрудников выросла на 25%. Однако для решения проблемы кадрового дефицита нужна системная работа.

«Нужно вскрывать проблемы и создавать условия для того, чтобы люди интересовались нашим регионом и переезжали сюда», — заключил он.

Подробнее читайте в материале «„Ищем нишу для поколения Z“: Когогин вложил миллионы рублей в разработку электромобилей».