«КАМАЗ-мастер» примет участие в «Дакаре Востока»

Фото: © «Татар-информ»

В мае этого года спортивная команда «КАМАЗ-мастер» впервые примет участие в международном ралли «Такла-Макан – 2026» – крупнейшей и самой изнурительной внедорожной гонке Азии, прозванном «Дакаром Востока». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гонка по Тянь-Шаньским горам начнется 16 мая в столице Синьцзяна Урумчи и завершится 3 июня в городе Аксу. Участников ждут 8 тыс. километров абсолютного бездорожья, из которых 4,2 тыс. километров приходятся на скоростные спецучастки.

В 2026 году впервые в истории гонки в маршрут включен марафонский этап – экипажи выйдут на длинную дистанцию без поддержки механиков.

Трасса проходит через разнообразные ландшафты, в том числе – пустыни Гоби и Ярданг. На 60% маршрут будет состоять из песков, отмечают организаторы ралли.

«Рад, что долгие переговоры об участии российских и белорусских спортсменов в этой международной гонке завершились положительно. „Такла-Макан“ – это очень серьезная гонка», – отметил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

«Хорошо помню пески Китая по ралли „Шелковый путь“: сложные, коварные, но невероятно интересные. Уверен, новая трасса подарит нам не менее яркую борьбу. Мы соскучились по настоящей песчаной стихии и готовы бросить вызов нашим соперникам», – добавил он.

На ралли предусмотрены четыре категории: автомобили, мотоциклы, грузовики и транспортные средства на новых источниках энергии. В грузовом зачете соперниками челницев станут их давние оппоненты: «МАЗ-СПОРТавто» из Беларуси и российская команда «Урал».

Ранее «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар 2026» из-за невозможности использовать национальную символику. По этой причине челнинцы не участвуют в гонке с начала 2023 года.