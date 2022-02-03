КАМАЗ из-за роста случаев Covid-19 поменял график работы

В феврале КАМАЗ разделил потоки работников, чтобы избежать большого количества заболеваний коронавирусом в коллективе. В течение месяца сотрудники разных подразделений генеральной и исполнительной дирекций компании будут приходить и уходить с работы в разное время. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

Представители штаба по профилактике коронавирусной инфекции убеждены, что разделение потоков поможет ограничить контакты сотрудников на проходной.

Рабочие графики смещаются на период от пяти минут до часа: так, в генеральную дирекцию первыми будут приходить сотрудники департамента технического контроля — их рабочий день, согласно приказу, теперь начинается в 7.00 и продлится до 16.00. А маркетологи и аналитики будут работать с 8.15 до 17.15.

За прошедшие сутки в Челнах подтвердилось 158 случаев Covid-19. В целом по Татарстану их число превысило 900.