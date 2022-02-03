В Татарстане за сутки выявлено более 900 случаев Covid-19

За прошедшие 24 часа в Татарстане подтвердилось 912 случаев коронавирусной инфекции, из них 197 приходятся на детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

12 человек заразились за пределами республики, остальные контактным путем. «69 человек госпитализированы, 843 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Лидерами антирейтинга стали Казань, где зарегистрированы 297 пациентов, Челны — 158 и Бугульминский район — 70. Также большое количество заболевших выявлено в Менделеевском (59), в Агрызском и Мамадышском районах (по 32), Мензелинском (26), Лениногорском (25), Азнакаевском и Муслюмовском (по 23), Нижнекамском (21).

От 10 до 19 случаев подтвердилось в Актанышском, Бавлинском, Буинском, Тукаевском, Тюлячинском, Сармановском. О менее 10 пациентах за сутки сообщили еще 14 районов.

Таким образом, с начала пандемии Covid-19 заразились 51 402 татарстанца, из которых 39 627 уже выздоровели.

«Всего провакцинированы 2 406 617 человек (прирост 4 326), из них 1 891 236 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 196 260 человек», — добавили в Минздраве.