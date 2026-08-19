КАМАЗ на дне ФНЛ: спасет ли челнинцев Гекдениз Карадениз?

Сегодня КАМАЗ принимает «Текстильщик» в матче, который можно назвать «битвой за выживание»: у челнинцев 0 побед, 4 поражения, 2 ничьи и последнее место в таблице. На этом фоне вновь возникли разговоры о возвращении Гекдениза Карадениза — легенды «Рубина», двукратного чемпиона России. Но спасет ли он тонущий КАМАЗ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: "Татар-информ"

От 6-го места до зоны вылета: как КАМАЗ потерял себя

К моменту ухода Ильдара Ахметзянова по ходу прошлого сезона «КАМАЗ» выглядел вполне боеспособной командой. После 13 матчей челнинцы шли на шестом месте в таблице Первой лиги, имея в активе 22 очка.

Осенью 2025 года Ахметзянов пошел на повышение в «Оренбург», а на его место пришел Антон Хазов. Сам новый тренер признавался, что получил «сработанный хороший коллектив» и не стал кардинально менять игру, пытаясь сохранить наработки предшественника. Костяк команды у него остался почти прежний.

Однако даже пытаясь двигаться «на багаже» Ахметзянова, после межсезонья КАМАЗ стремительно пошел ко дну. Хоть в этом межсезонье КАМАЗ дал бой «Рубину» в товарищеском матче, сыграв вничью 1:1.

После шести туров нынешнего сезона КАМАЗ не одержал ни одной победы. Четыре поражения, две ничьи — и последнее, 18-е место в таблице. Домашняя статистика и вовсе катастрофическая: три матча, три поражения, разница мячей — 2:6. Команда не просто проигрывает — она теряет уверенность и скатывается в зону вылета.

При этом, челнинцы не были безнадежны в матчах с «Костромой» и «Нижним Новгородом»: им ещё и судьи помогли «умереть». Но результат на табло — и он удручающий.

ФК КАМАЗ занимает 18–е место в таблице ФНЛ Фото: fnl.pro

Сегодняшняя встреча с «Текстильщиком», прямым конкурентом в битве за выживание — это не просто пресловутая «битва за 6 очков». Это матч, который может определить судьбу Антона Хазова. Если команда проиграет, разговоры о Караденизе перейдут в практическую плоскость.

Слухи, опровержения и четыре поражения: кто стоит за возвращением Карадениза в КАМАЗ?

Информация о том, что руководство челнинского клуба рассматривает кандидатуру Гекдениза Карадениза для наставничества КАМАЗА, появилась еще в начале сезона — после двух стартовых поражений. Тогда генеральный директор челнинцев Иван Клипов в прямом эфире назвал слухи «откровенной ложью и провокацией».

По его словам, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично звонил главному тренеру Антону Хазову, чтобы выразить поддержку. Казалось, история закрыта.

Но ситуация по ходу сезона только ухудшается. Команда замыкает таблицу Первой лиги, не одержав ни одной победы в шести турах. И на этом фоне спортивный юрист Антон Смирнов вновь подогрел интерес: по его данным, Карадениз снова стал главным претендентом на пост главного тренера КАМАЗа.

Почему же имя легенды «Рубина» всплывает снова и снова? Источники утверждают, что есть высокопоставленный человек, ранее занимавший должность в «Рубине», который хотел бы видеть Карадениза у руля челнинцев. И это не случайно: турка предлагали в Челны еще после ухода Ильдара Ахметзянова. Более того, он даже встречался с Магдеевым, но тогда выбор сделали в пользу Хазова.

С тех пор турецкого экс-футболиста даже сосватали в «Нефтехимик», и он был близок к тому, чтобы занять пост в нижнекамской команде, в конечном итоге там решили сделать выбор в пользу Роберта Евдокимова.

Сам Клипов в беседе с журналистом Ильевым продолжает настаивать на своей позиции:

«При Ильдаре (Ахметзянове), бывало, и три матча проигрывали, как два года назад на старте, но никакой речи о смене тренера не было. Глупость — даже задумываться об этом после двух поражений от команд, ставящих задачу выхода в РПЛ».

Гекдениз Карадениз в роли тренера «Рубина-2» Фото: © «Татар-информ»

В КАМАЗе системно лавируют на маленьких деньгах, продают лидеров, чтобы выжить, и здесь не принято рубить с плеча. Однако футбол — это результат. И если поражения продолжатся, разговоры о Караденизе вернутся с новой силой. А там, глядишь, и красивая история получит шанс на воплощение. Вопрос лишь в том, потянет ли финансово КАМАЗ такую сказку и готов ли Карадениз к вызову, которого у него еще не было.

Дорогой спасатель: вытянет ли Карадениз КАМАЗ и потянет ли КАМАЗ Карадениза?

В январе 2026 года Карадениз покинул пост главного тренера «Рубина-2». Официальная причина — истечение срока контракта. Однако в кулуарах называлась другая: зарплата.

Легенда «Рубина» получал около 500 тысяч рублей в месяц. В Казани посчитали, что при таких деньгах тренер не показывает прогресса с молодыми игроками, хотя команда дважды брала бронзу во Второй лиге (ФНЛ-Б).

Показательно, что именно финансовый вопрос стал камнем преткновения для Карадениза и в «Рубине». Еще в далеком 2018 вспыхнул громкий скандал: «Рубин» задолжал легенде зарплату, и турок требовал проценты за просрочку в размере 59 тысяч евро. Бывший гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов назвал это «некрасиво и непорядочно». Конфликт удалось уладить, но осадок остался.

Теперь та же история встает ребром перед КАМАЗом. Сможет ли клуб, который системно лавирует на маленьких деньгах и продает лидеров, чтобы выжить, потянуть финансовые запросы Карадениза? Вопрос открытый.

Зарплатная реальность КАМАЗа выглядит скромно: средние зарплаты игроков — 150-200 тысяч рублей в месяц, некоторые футболисты основы получают по 50 тысяч, максимум — 500 тысяч у топ-игроков. У клуба самый маленький бюджет в лиге — около 250 миллионов рублей в год. Зарплата Карадениза в «Рубине-2» была сопоставима с зарплатой лучшего бомбардира КАМАЗа, но в Челнах таких денег тренеру, скорее всего, не предложат.

Задачка для Карадениза — не из легких. Он брал золото РПЛ в «Рубине», он свой для Татарстана. Хотя, успехи казанцев для челнинского болельщика – не всегда повод для радости, будем честны.

Зато приход Карадениза — это мгновенный медийный эффект, который поможет «КАМАЗу» вернуть былой интерес к футболу в Набережных Челнах. Одним своим появлением он способен зажечь команду. Но этого мало.

ФК КАМАЗ Фото: fckamaz.ru

Проблема в другом. У Карадениза за плечами всего три сезона во Второй лиге — уровне ниже нынешнего положения КАМАЗа. Опыта работы в ФНЛ у него нет. А вытаскивать команду из зоны вылета — это совсем другая история. Здесь недостаточно имени и харизмы. Здесь нужны тактика, управление, антикризисные решения.

КАМАЗ тонет не из-за фамилии тренера. Минувшим летом команду покинули ряд ключевых игроков

В связи с окончанием аренды ушли вратарь Вячеслав Коробов, полузащитники Ацамаз Ревазов и Даниил Шамкин, защитники Дмитрий Тананеев и Владислав Давыдов.

Ушли из команды по истечению контрактов и защитники Андрей Семенов и Даниил Маргулин, полузащитник Сурхайхан Абдуллаев и другие игроки.

Равноценного пополнения челнинцы не получили. А бюджет – один из самых маленьких в лиге, состав — сырой и несбалансированный. Ни один тренер в мире не сделает из этого коллектива гранда.

Карадениз может дать эмоции, поднять болельщиков, вернуть внимание к клубу. Но способен ли спасти КАМАЗ от вылета? Для этого нужно не имя, а ресурсы: деньги на усиление, время на работу, поддержка руководства.

Вопрос лишь в том, готов ли сам Карадениз к такому вызову. Он не работал на таком уровне — в ФНЛ каждая ошибка стоит очков. Но если он согласится, это станет самой рискованной ставкой в его тренерской карьере.