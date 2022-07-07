Путин о выпуске нового «Москвича»: Вся страна ждет результатов, без преувеличения!

Проект по выпуску автомобилей «Москвич» – это непростой вызов, однако для жителей России его результаты очень долгожданны, заявил Президент РФ Владимир Путин.

Важно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению новых собственных передовых технологий, подчеркнул Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». По его словам, в РФ для этого есть необходимая база.

«Вот Aurus сделали хороший, правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Все можно сделать. Конечно, если все время заниматься сборкой и даже локализацией. Все равно это не собственные технологические ключи. Вся страна ждет результатов. Без преувеличения!», – сказал он.

Ранее Правительство Москвы и «Камаз» в среду подписали соглашение о сотрудничестве. Как пояснял мэр столицы Сергей Собянин, на первом этапе на заводе «Москвич» будет вестись крупноузловая сборка машин из дружественных стран, на втором – их выпуск с более глубокой локализацией, параллельно с этим начинается разработка собственной автоплатформы.