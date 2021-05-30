Камалтынов по видеосвязи оценил работу счетных участков Казани, Нижнекамска и Пестрецов

На предварительном голосовании «Единой России» в Казани работает ситуационный центр, который оперативно рассматривает вопросы и обращения избирателей. Здесь руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов по видеосвязи ознакомился с работой счетных участков в Казани, Нижнекамске и Пестрецах.

Член татарстанского оргкомитета по организации предварительного голосования Ольга Воронова рассказала Юрию Камалтынову, что объехала все счетные участки в Казани. «Люди приходят на участки, обстановка спокойная, все проходит в штатном режиме. Сейчас мы находимся на счетном участке в 181-й школе. На входе играет музыка, чтобы поднять настроение избирателям. Участок хорошо оформлен, соблюдаются санитарные требования», –отметила она.

Состоялась также видеосвязь со счетным участком во 2-й гимназии Нижнекамска. Юрию Камалтынову сообщили, что попыток повторного голосования не зафиксировано, каждого пришедшего на участок проверяют по базе проголосовавших электронно. Молодежь среди голосующих составляет около 40%. Большая часть молодежи и людей среднего возраста проголосовали онлайн.

Кроме того, Юрий Камалтынов вышел на связь с участком, открытым в Доме культуры Пестрецов. Его проинформировали, что голосование проходит с соблюдением всех санитарных требований. Активно голосует как молодежь, так и старшее поколение. На участки приходят семьями, в том числе с детьми.

В Татарстане сегодня проходит очное предварительное голосование партии «Единая Россия» перед выборами депутатов в Госдуму восьмого созыва. В республике открыто 557 счетных участков.

Избиратели получают два бюллетеня с фамилиями кандидатов по федеральному и одномандатному округам. На участие в праймериз в РТ зарегистрированы 96 кандидатов. Проголосовать можно за любое количество кандидатов. Утвердить списки планируется на съезде партии 19 июня.