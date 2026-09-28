Камалтынов отметил опыт Абдулганиева в управлении республиканскими проектами

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана Юрий Камалтынов отметил управленческий опыт Фарида Абдулганиева, кандидатура которого предложена для избрания председателем республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Камалтынов напомнил, что Абдулганиев окончил Казанский финансово-экономический институт и Московскую школу управления «Сколково». Он начал трудовую деятельность в 1998 году, затем работал в структурах Казани, дирекции Универсиады-2013, возглавлял Минэкологии и Минэкономики Татарстана. С февраля 2020 года был помощником Президента РТ, а затем Уполномоченным по защите прав предпринимателей.

«Все мы в одной команде работаем очень давно. Успешное владение управленческими навыками, скрупулезность, настойчивость в решении поставленных задач позволили и самому Фариду Султановичу, и возглавляемым им структурам решать вопросы по реализации значительного количества программ и проектов, направленных на развитие экономического и социального потенциала республики, решение проблем экологического благополучия и всесторонней поддержки развития малого и среднего предпринимательства в республике», – отметил Камалтынов.

На совместном заседании фракции «Единая Россия» и депутатской группы «Татарстан – Новый век» также рассмотрели вопрос о включении Абдулганиева в состав фракции. Решение было принято единогласно.

Напомним, на дополнительных выборах Абдулганиев был избран депутатом Государственного Совета седьмого созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50, набрав 64,9% (34 957) голосов избирателей.