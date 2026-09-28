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Политика 28 сентября 2026 13:11

«Единая Россия» выдвинет Абдулганиева на пост председателя Госсовета Татарстана

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«Единая Россия» выдвинет Абдулганиева на пост председателя Госсовета Татарстана
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Члены фракции «Единая Россия» предложат рассмотреть на заседании Государственного Совета вопрос об избрании Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

Такое решение было принято сегодня на заседании фракции «Единая Россия».

От фракции будет выдвинута кандидатура Фарида Абдулганиева. Ранее согласительные процедуры прошли в центральной и региональной структурах партии «Единая Россия».

Абдулганиев Фарид Султанович
Абдулганиев Фарид Султанович
Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ

Родился 13 марта 1976 г. Окончил Экологический лицей, Казанский финансово-экономический институт, Московскую школу управления «Сколково».

С 2001 по 2005 гг. — исполнительный директор Городского фонда «Правопорядок» Администрации города Казани.
В 2006 г. — начальник отдела стратегического планирования и территориального развития Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2006 по 2009 гг. — заместитель председателя Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2009 по 2015 гг. — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
С 2015 по 2018 гг. — министр экологии и природных ресурсов РТ.
С 2018 по 2020 гг. — министр экономики РТ.
С февраля 2020 г. — помощник президента РТ.
С марта 2020 г. — уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей — помощник Раиса РТ.

Доктор экономических наук, профессор.
Заслуженный экономист Республики Татарстан и Российской Федерации.

Награжден медалью «За доблестный труд», имеет множество поощрений и наград.

#госсовет рт
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