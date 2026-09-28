«Единая Россия» выдвинет Абдулганиева на пост председателя Госсовета Татарстана

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей – помощник Раиса РТ
Родился 13 марта 1976 г. Окончил Экологический лицей, Казанский финансово-экономический институт, Московскую школу управления «Сколково».
С 2001 по 2005 гг. — исполнительный директор Городского фонда «Правопорядок» Администрации города Казани.
В 2006 г. — начальник отдела стратегического планирования и территориального развития Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2006 по 2009 гг. — заместитель председателя Комитета экономического развития Исполнительного комитета г. Казани.
С 2009 по 2015 гг. — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
С 2015 по 2018 гг. — министр экологии и природных ресурсов РТ.
С 2018 по 2020 гг. — министр экономики РТ.
С февраля 2020 г. — помощник президента РТ.
С марта 2020 г. — уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей — помощник Раиса РТ.
Доктор экономических наук, профессор.
Заслуженный экономист Республики Татарстан и Российской Федерации.
Награжден медалью «За доблестный труд», имеет множество поощрений и наград.